Quinn Simmons vindt het onterecht dat hij van racisme wordt beschuldigd naar aanleiding van controversiële berichten die hij op sociale media plaatste. De wereldkampioen bij de junioren werd donderdag voorlopig geschorst door zijn ploeg Trek-Segafredo.

De negentienjarige Simmons zorgde woensdagavond voor consternatie toen hij een zwarte emoji gebruikte bij een tweet waarin hij de Amerikaanse president Donald Trump steunde. Veel mensen bestempelden dat als een racistische actie.

Het bericht van Simmons was een reactie op een tweet van wielerjournalist José Been, die na afloop van het veelbesproken debat tussen Joe Biden en Trump op Twitter meldde dat alle Trump-aanhangers haar moesten ontvolgen.

"Aan degenen die de kleur van de emoji racistisch hebben gevonden, kan ik beloven dat ik het niet zo heb bedoeld", reageerde Simmons donderdag in een statement op de socialemediakanalen van Trek-Segafredo.

"Ik wil mijn verontschuldigen aanbieden aan iedereen die dit kwetsend vond, want ik veroordeel racisme in welke vorm dan ook. Aan iedereen die het politiek gezien niet met me eens is, dat is prima. Ik zal je er niet voor haten. Ik vraag alleen hetzelfde."

Trek-Segafredo meldde in een verklaring dat Simmons met "meerdere statements" een grens heeft overschreden en voorlopig niet in actie zal komen. Het is niet duidelijk op welke berichten de Amerikaanse ploeg nog meer doelt.

Het incident op Twitter dat voor de schorsing van Quinn Simmons zorgde.