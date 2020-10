Fabio Jakobsen wacht de komende tijd nieuwe operaties naar aanleiding van zijn vreselijke crash in augustus in de Ronde van Polen. De renner van Deceuninck-Quick-Step moet verder worden geholpen aan zijn mond en gezicht.

Jakobsen werd in de massasprint van de openingsetappe van de Ronde van Polen door Dylan Groenewegen de dranghekken ingedrukt. Hij vocht in een Pools ziekenhuis voor zijn leven, maar inmiddels is duidelijk dat hij volledig kan herstellen.

De 24-jarige Gelderlander wacht wel een lange revalidatie. Hij is op één na al zijn tanden kwijt en heeft zware schade opgelopen aan het gezicht en de stembanden. Volgende week donderdag wacht de eerstvolgende operatie.

"In die operatie wordt bot genomen uit mijn bekkenbodem en in mijn boven- en onderkaak gezet, omdat daar veel bot ontbreekt. Dit zal vervolgens enkele maanden moeten genezen", schrijft Jakobsen donderdag op Instagram.

"Daarna vindt er opnieuw een operatie plaats om implantaten in mijn kaak te plaatsen, waardoor het mogelijk is om nieuwe tanden te krijgen. Tanden die ik bijna allemaal verloor tijdens mijn valpartij."

'Wonden en littekens genezen goed'

Ploegbaas Patrick Lefevere van Quick-Step liet eerder deze week weten dat Jakobsen nog een lange weg te gaan heeft en dat hij hem in maart terugverwacht in het peloton. Jakobsen zelf heeft nog geen datum geplakt op een rentree.

"De voorbije twee maanden stonden volledig in het teken van mijn herstel. Ik moest allereerst herstellen van mijn hersenschudding en andere blauwe plekken en blessures", blikt hij terug.

"Ik moet de mensen binnen het Leids Universitair Medisch Centrum bedanken voor de goede steun de afgelopen maanden. De wonden en littekens op mijn gezicht genezen goed."

Ook Groenewegen komt dit jaar niet meer in actie. Hij wordt door zijn ploeg Jumbo-Visma in de luwte gehouden, maar wordt waarschijnlijk ook nog voor enige tijd geschorst aangezien de UCI een onderzoek is gestart naar het incident in Polen.