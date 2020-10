Mads Pedersen heeft donderdag de derde etappe van de Binckbank Tour op zijn naam geschreven. De wereldkampioen van 2019 was na een door de Nederlandse coronamaatregelen ingelaste rustdag op woensdag de snelste in de massasprint in het Belgische Aalter.

Pedersen, die dinsdag tweede werd in de eerste rit, rekende na een spannende sprint af met klassementsleider Jasper Philipsen en de Duitser Pascal Ackermann. Het is voor de Deen van Trek-Segafredo zijn tweede zege van het seizoen, na de tweede rit in de Ronde van Polen.

De 24-jarige Pedersen nam door de bonificatieseconden ook de leiderstrui over van Philipsen. De Belgische winnaar van de openingsrit staat nu in dezelfde tijd tweede. Mike Teunissen (vijfde op elf seconden) is de beste Nederlander in het klassement, Mathieu van der Poel staat zesde op dertien seconden.

Jonas Rickaert, een Belgische ploegmaat van Van der Poel, werd donderdag op 2,4 kilometer van de streep als laatste vluchter ingerekend. Ackermann ging de sprint vervolgens van ver aan, maar hij had geen antwoord op de jump van Pedersen.

De Binckbank Tour gaat vrijdag verder met een tijdrit van 8,1 kilometer met start en finish in het Belgische Riemst. Die chronorace is toegevoegd aan het programma als vervanger van de geschrapte tijdrit in Vlissingen.

In die Zeeuwse plaats zou woensdag de tweede rit worden gereden - een rit tegen de klok van 10,9 kilometer - maar vanwege de strengere coronamaatregelen werd dinsdagavond bekend dat er niet meer in Nederland gekoerst kan worden. De start van de etappe van donderdag was daarom in het Vlaamse Aalter in plaats van het Zeeuwse Philippine.