Philippe Gilbert zal eind deze maand niet meedoen aan Parijs-Roubaix. De winnaar van vorig jaar heeft te veel last van zijn linkerknie en mist alle grote klassiekers van oktober.

De 38-jarige Gilbert liep eind augustus een breuk in zijn knieschijf op bij een val in de Tour de France. De Belg stapte daardoor al na de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk af, maar vervolgens zat hij al vrij snel weer op de fiets.

Gilbert reed vorige maand de Ronde van Luxemburg, de Belgische eendagskoers Gooikse Pijl en het Belgisch kampioenschap en hij begon dinsdag ook aan de BinckBank Tour. In de eerste rit had hij zo veel pijn aan zijn knie, dat hij nu samen met zijn ploeg Lotto Soudal heeft besloten om zich volledig op zijn herstel te richten.

"Misschien ben ik wel te vroeg begonnen na mijn val in de Tour, maar de revalidatie verliep voorspoedig en ik was erg hongerig naar koers", reageert Gilbert op de site van Lotto Soudal.

"Maar eigenlijk fietste ik altijd met pijn. In de eerste rit van de BinckBank Tour werd de pijn erger. Het deed me beseffen dat ik nooit zou kunnen presteren in Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix op de manier die ik gewoon ben."

Gilbert won vorig jaar voor het eerst Parijs-Roubaix. De Franse klassieker is dit seizoen verplaatst naar 25 oktober. Een week eerder is de Ronde van Vlaanderen, de koers die Gilbert in 2017 op zijn naam schreef.

Alaphilippe in Luik voor het eerst in regenboogtrui

Gilbert mist ook Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse klassieker die zondag wordt verreden en die hij in 2011 won.

Julian Alaphilippe staat wel aan de start in Luik. De kersverse wereldkampioen van Deceuninck-Quick-Step zal in het oudste monument op de wielerkalender voor het eerst in de regenboogtrui rijden.