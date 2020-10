Met Steven Kruijswijk heeft Jumbo-Visma ook in de Giro d'Italia een kanshebber op de eindzege, maar de Nederlandse ploeg zal vanaf zaterdag in Italië niet zo dominant koersen als vorige maand in de Tour de France.

"We zijn in de Giro niet de grote favoriet, zoals in de Tour wel het geval was", zei Kruijswijk donderdag op een digitale persconferentie. "We zullen dus zeker niet vanaf het begin zo agressief rijden zoals de Tour-ploeg gedaan heeft. We moeten realistisch zijn over onze doelen en het team dat we hier hebben."

Jumbo-Visma maakte met sterke knechten als Wout van Aert, Tom Dumoulin, Sepp Kuss en George Bennett veel indruk in de Ronde van Frankrijk. De geel-zwarte formatie reed meer dan een kwart van de Tour op kop van het peloton en kopman Primoz Roglic leek de koers ook te winnen, totdat hij op de voorlaatste dag in een tijdrit uit het geel werd gereden door Tadej Pogacar.

In de Giro start Jumbo-Visma met een jongere en op papier minder sterke ploeg. Alleen de Duitse hardrijder Tony Martin was er ook bij in de Tour, terwijl Kruijswijk verder steun krijgt van de Nederlanders Koen Bouwman, Antwan Tolhoek en Jos van Emden, de Duitser Christoph Pfingsten, de Noor Tobias Foss en de Australiër Chris Harper.

Foss (23) en Harper (25) gelden als talentvolle renners, maar ze maken in de Ronde van Italië hun debuut in een grote ronde. Bouman en zeker Tolhoek moeten in de bergen de belangrijkste helpers van Kruijswijk worden.

"We hebben hier een ander team dan in de Tour", benadrukte Kruijswijk. "Het is minder ervaren en een paar jongens hebben nog nooit een grote ronde gereden. We zullen dus zeker in het begin van de Giro ons wat proberen te sparen."

Steven Kruijswijk sprak voor de Giro met de pers via Zoom. (Foto: screenshot)

'Voor mij ook vraagteken of ik voor podium kan gaan'

De 33-jarige Kruijswijk begint zelf aan zijn achtste Giro en zijn achttiende grote ronde. De Brabander, die vier jaar geleden op weg leek naar de eindzege in Italië totdat hij in de laatste week in de roze leiderstrui viel in een afdaling, gaat voor een topresultaat, al weet hij niet zo goed hoe het met zijn vorm staat.

De klimmer zou ruim een maand geleden eigenlijk starten in de Tour, maar liep half augustus in het Critérium du Dauphiné een kleine breuk in zijn schouder op, waarna hij de focus verlegde naar de Giro. Daardoor, en door de coronacrisis, heeft hij dit jaar pas zeven koersdagen achter zijn naam staan.

"Of ik voor een podiumplek kan gaan? Die vraag stel ik mezelf ook. Ik heb vooral veel getraind dit jaar en weinig koersen gereden. Ik ben in ieder geval fit, heb een goede voorbereiding gehad op de Giro en ben heel gemotiveerd om er wat moois van te maken. Op de derde dag gaan we al klimmen naar de Etna, dus ik zal snel weten hoe goed ik ben."

Het parcours lijkt in het voordeel van Kruijswijk, die normaal gesproken op zijn best is in de derde week van een grote ronde. In de Giro staan er in de laatste dagen enkele loodzware bergetappes van meer dan 200 kilometer op het programma. "We hebben geen tijd gehad om de ritten te verkennen, maar kijkend in het routeboek is dit de zwaarste slotweek van een grote ronde die ik ooit gezien heb."

De 103e editie van de Giro begint zaterdag met een tijdrit van 15 kilometer van Monreale naar Palermo. Het is een van de liefst drie tijdritten van deze Ronde van Italië.

