Trek-Segafredo heeft besloten om het Amerikaanse wielertalent Quinn Simmons op non-actief te zetten naar aanleiding van controversiële berichten die hij op sociale media plaatste.

De negentienjarige Simmons zorgde woensdagavond voor consternatie toen hij een zwarte emoji gebruikte bij een tweet waarin hij de Amerikaanse president Donald Trump steunde. Veel mensen bestempelden dat als een racistische actie.

Het bericht van Simmons was een reactie op een tweet van wielerjournalist José Been, die naar aanleiding van het veelbesproken debat tussen Joe Biden en Trump op Twitter meldde dat alle Trump-aanhangers haar moesten ontvolgen.

Trek liet na het bericht van Simmons op Twitter weten de zaak serieus te nemen en kwam rond middernacht met een verklaring, waarin de ploeg schrijft dat Simmons met "meerdere statements" een grens heeft overschreden en voorlopig niet in actie zal komen. Het is niet duidelijk op welke berichten Trek nog meer doelt.

"Hoewel we de vrijheid van meningsuiting steunen, zullen we onze mensen verantwoordelijk blijven houden voor hun woorden en daden. Helaas heeft Quinn Simmons opruiende berichten geplaatst die naar onze mening verdeeldheid zaaien en schadelijk zijn voor het team, het wielrennen en de fans", zo staat er in de verklaring van Trek-Segafredo.

Het incident op Twitter dat voor de schorsing van Quinn Simmons zorgde.

Simmons mist Luik-Bastenaken-Luik

Simmons is bezig aan zijn eerste jaar bij de Amerikaanse WorldTour-formatie. De wereldkampioen bij de junioren van 2019 reed dit jaar onder meer de Tour de la Provence en de Ronde van Polen.

Woensdag stond Simmons ook aan de start van de Waalse Pijl, die hij als 135e finishte en hij zou zondag meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik.

Bij Trek-Segafredo staan verder onder anderen de Nederlanders Bauke Mollema, Koen de Kort en Pieter Weening onder contract.