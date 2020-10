Yuriy Natarov (links op de foto) en Vadim Pronskiy zijn woensdag door Astana uit de selectie voor de Giro d'Italia gehaald, omdat ze contact hebben gehad met een andere renner die met het coronavirus besmet is.

De twee Kazakse renners waren volgens Astana in nauw contact met Zhandos Bizhigitov, die positief testte op COVID-19. Ze worden in de Giro-selectie vervangen door de Deen Jonas Gregaard en de Colombiaan Rodrigo Contreras.

Meerdere renners van Astana bleken de laatste dagen besmet met het virus. Alex Aranburu testte positief en werd om die reden buiten de Giro-selectie gehouden die dinsdag bekend werd gemaakt.

Alexey Lutsenko mocht zondag niet van start op de wegwedstrijd van de WK in Imola, nadat hij positief testte op het virus. Hij zou toch al niet van start gaan in de Giro.

De Deen Jakob Fuglsang is kopman van Astana in de Giro. Met Miguel Ángel Lopez (zesde in de Tour de France) en klimtalent Aleksandr Vlasov heeft hij twee zeer sterke knechten.

De Giro-organisatie maakte woensdag bekend dat het een andere aanpak dan de Tour de France gaat hanteren bij positieve gevallen. Anders dan in Frankrijk worden geen hele ploegen naar huis gestuurd bij twee positieve testen.

De Giro begint zaterdag met een tijdrit in Sicilië.

