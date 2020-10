De Binckbank Tour heeft woensdag een tijdrit van 8 kilometer in het Belgische Riemst toegevoegd aan het etappeschema. Vanwege strengere coronamaatregelen werd dinsdagavond bekend dat twee Nederlandse ritten komen te vervallen.

In plaats van de rit op vrijdag die in de gemeente Sittard-Geleen zou finishen, wordt er op de derde dag in Riemst - vlak over de grens bij Maastricht - een korte tijdrit gehouden. Riemst zou aanvankelijk fungeren als startplaats van de etappe.

Verder werd besloten dat de derde rit op donderdag van start gaat in het Vlaamse Aalter, dat ook dienst doet als finishplaats. De rit zou aanvankelijk beginnen in het Zeeuwse Philippine.

Daardoor is de rittenkoers maar met één etappe ingekort; alleen de tijdrit van woensdag is komen te vervallen.

'We zijn Aalter en Riemst erg dankbaar'

"Een tijdrit hoort thuis in een meerdaagse ronde", schrijft de organisatie van de BinckBank Tour op zijn website. "We zijn Aalter en Riemst erg dankbaar dat ze deze oplossing mede mogelijk maken", zegt woordvoerder Gert Van Goolen.

"Het belooft een mooie tijdrit te worden in Belgisch Limburg. Met de hulp van zowel Aalter als Riemst zijn we er in een goede halve dag tijd in geslaagd de BinckBank Tour te kunnen voortzetten. Vanaf morgenmiddag kunnen de renners er weer drie dagen tegenaan en krijgen ze nog evenveel uiteenlopende ritten voorgeschoteld."

Dinsdag werd de eerste etappe verreden in de rittenkoers. Jasper Philipsen sprintte in het Belgische Ardooie naar de winst en zal donderdag de leiderstrui dragen.

Woensdag werd ook bekend dat de Amstel Gold Race die op 10 oktober gepland stond, is afgelast vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.