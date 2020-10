Wielerrevelatie Marc Hirschi heeft woensdag de Waalse Pijl gewonnen. De jonge Zwitser van Sunweb was als eerste van een uitgedund peloton boven op de Muur van Hoei.

In de laatste meters versloeg Hirschi de Fransman Benoît Cosnefroy en de Canadees Michael Woods. Tour de France-winnaar Tadej Pogacar werd negende en Wout Poels was op de zestiende plek de beste Nederlander. Tom Dumoulin speelde geen rol van betekenis en stapte af.

Hirschi is de revelatie van de laatste maanden in het peloton. Hij won een etappe in de Tour de France en werd uitgeroepen tot meest strijdlustige renner. Zondag eindigde hij als derde in de wegwedstrijd op de WK.

De 22-jarige renner volgt als winnaar van de Waalse Pijl Julian Alaphilippe op. De kersverse wereldkampioen voelde zich te vermoeid na de WK in Imola om dit jaar deel te nemen. Slechts één Zwitser wist de Ardennenkoers lang geleden eerder te winnen: Ferdi Kubler was in 1951 en 1952 de beste. Bij de vrouwen ging de zege woensdag voor de zesde keer op rij naar Anna van der Breggen.

Nederlander Paasschens in vroege vlucht

De Waalse Pijl was de eerste van een reeks voorjaarsklassiekers die vanwege de coronacrisis in het najaar wordt verreden. De 84e editie van de Ardennenkoers was 202 kilometer lang met op het einde driemaal een lokale omloop, de finish was op de korte maar steile Muur van Hoei.

Al vroeg ontstond er een kopgroep met de Rotterdammer Mathijs Paasschens (Bingoal-WB), de Belgen Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step) en Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Fransman Marlon Gaillard (Total Direct Energie).

Paasschens bleef lang vooraan, maar werd op zo'n 15 kilometer van de streep ingerekend door het peloton. Vansevenant, de 21-jarige zoon van oud-prof Wim Vansevenant, bleef solo over.

Het podium van de Waalse Pijl 2020. (Foto: Pro Shots)

Jonge vluchter Vansevenant valt in finale

Vanuit de groep favorieten was Portugees kampioen Rui Costa de eerste die aanviel, maar hij werd snel weer ingerekend. Op de voorlaatste klim, de Côte du Chemin des Gueuses, demarreerde Rigoberto Urán met nog 10 kilometer te gaan.

Vansevenant viel op 4 kilometer van de streep, waarna de Colombiaan Urán hem achterhaalde. Kort daarna wist het peloton aangevoerd door de ploegen BORA-hansgrohe en UAE Emirates het gaatje te dichten, zodat een uitgedunde groep aan de korte slotklim begon.

Richie Porte probeerde zonder succes weg te rijden, waarna Woods als eerste de sprint aanzette. Maar hij moest toezien hoe Hirschi hem voorbijreed en opnieuw een groot succes vierde in zijn prille carrière vierde.

Vreugde bij Marc Hirschi. (Foto: Pro Shots)