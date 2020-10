Anna van der Breggen is er trots op dat ze woensdag opnieuw de beste was in de Waalse Pijl. De kersverse wereldkampioene won de koers voor de zesde keer op rij en is daarmee recordhouder.

Na een koers van 124 kilometer was Van der Breggen in de finale net iets sneller dan de Deense Cecilie Uttrup, die tweede werd. Ze deelde het record eerder met Marianne Vos, die de Waalse Pijl vijf keer won.

"Het was een zware wedstrijd en ben blij dat ik het kon afmaken. In de afgelopen jaren was het verschil niet zo klein als nu. Ik was aardig moe en toen begon het ook nog regenen", aldus de dertigjarige Van der Breggen.

"Mijn ploeg rijdt het hele jaar al goed, dus ik voelde wat druk om te winnen. Chantal Blaak en Amy Pieters zetten me vooraan af, en dan rijd ik vaak mijn eigen tempo, maar zorg ik er wel voor dat ik nog iets over heb."

De laatste meters van Anna van der Breggen op de Muur van Hoei. (Foto: Pro Shots)

Van der Breggen in topvorm

Van der Breggen kent opnieuw een zeer sterk seizoen. Ze won onlangs de wegwedstrijd én de tijdrit bij de WK, schreef de Giro Rosa op haar naam, pakte ook de Europese titel tijdrijden en werd Nederlands kampioene.

Bovendien komen er nog klassiekers aan waarin ze ook kansrijk is. "Maar voor nu ben ik vooral blij met deze overwinning", aldus de Zwolse. "We zullen wel zien. Eerst moet ik herstellen."

Later op woensdag finishen de mannen in de Waalse Pijl. De semiklassieker krijgt daar sowieso een nieuwe winnaar, want er doet niet één titelverdediger mee.

Anna van der Breggen kort na de finish. (Foto: Pro Shots)