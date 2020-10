De organisatie van de Giro d'Italia gaat bij twee of meer positieve coronatests geen ploegen naar huis sturen. De Italiaanse rittenkoers kiest daarmee voor een andere aanpak dan de Tour de France.

"We zullen absoluut niemand naar huis sturen, dat benadruk ik nog maar eens. Als iemand het coronavirus heeft, wordt hij geïsoleerd", zegt Giro-directeur Mauro Vegni woensdag tegen Tuttobiciweb.

"Twee mensen zijn voor mij niet genoeg om een hele ploeg naar huis te sturen. Het werk dat een hele ploeg heeft geleverd om een geweldige koers te rijden, mag daar niet door worden tenietgedaan."

In de Tour gold wél de regel dat een ploeg de koers moest verlaten bij twee of meer positieve coronatests, al kwam het niet zover. Alleen vier stafleden van verschillende formaties en Tour-baas Christian Prudhomme testten tijdens de koers positief.

Giro-directeur Vegni hanteert verder wel grotendeels de regels die ook in de Tour golden. Zo moet het peloton ook in Italië binnen een 'bubbel' blijven, wordt er tijdens de rustdagen getest en is er geen publiek welkom bij de start en finish van iedere etappe.

De Giro, die normaal gesproken in mei wordt verreden, begint zaterdag met een tijdrit op Sicilië. De 103e editie van de Italiaanse rittenkoers eindigt op 25 oktober met een tijdrit in Milaan.

