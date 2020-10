De BinckBank Tour gaat deze week niet meer door Nederland. Volgens de gemeenten Sittard-Geleen, Terneuzen en Vlissingen is het vanwege de deze week afgekondigde coronamaatregelen onmogelijk om etappes te organiseren.

De renners zouden woensdag in Vlissingen een tijdrit van 11 kilometer afwerken. Vrijdag stond een heuveletappe van 195,4 kilometer met Sittard-Geleen als finishplaats op het programma.

De organisatie van de BinckBank Tour gaat nu kijken of de rit van vrijdag in aangepaste vorm in België verreden kan worden. De geplande tijdrit gaat sowieso niet door. Woensdag wordt dan ook beschouwd als een rustdag voor het peloton.

Voor de rit van donderdag, die in het Zeeuwse Philippine van start zou gaan en in het Belgische Aalter eindigt, wordt een nieuwe startlocatie gezocht. De slotetappe van zaterdag voert het peloton volledig door België en lijkt niet in gevaar te komen.

'Het was een pijnlijke, maar noodzakelijke beslissing'

Het kabinet kondigde maandag aan dat er in de drie weken vanaf afgelopen dinsdag 18.00 uur in Nederland geen publiek welkom is bij wedstrijden in de amateur- en profsport. Door de nieuwe maatregelen is het voor de betrokken gemeenten niet langer haalbaar om ritten te organiseren.

"Het was een pijnlijke, maar wel noodzakelijke beslissing om de verspreiding van het virus tegen te gaan", zegt burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen in een eerste reactie op het schrappen van de etappes in Nederland.

De BinckBank Tour ging dinsdag van start met een vlakke etappe van 132 kilometer. De Belg Jasper Philipsen sprintte naar de zege en mag zich de eerste leider in het algemeen klassement noemen.

Jasper Philipsen won dinsdag de eerste etappe van de BinckBank Tour. (Foto: ANP)

Onzeker of Amstel Gold Race wel doorgaat

Mogelijk hebben de nieuwe coronamaatregelen in Nederland ook gevolgen voor de Amstel Gold Race. De WorldTour-koers, die in april vanwege de coronacrisis niet kon doorgaan, staat nu voor zaterdag 10 oktober op het programma.

"Het is nog niet zeker of de Amstel Gold Race zal doorgaan", zegt koersdirecteur Leo van Vliet tegen Sporza. "We hebben vorige week onze plannen ingediend, zowel bij de UCI als op landelijk en lokaal niveau. Het zag ernaar uit dat alles goedgekeurd zou worden, maar door het nieuws van maandag staat alles weer op de helling."