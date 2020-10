Het NK tijdrijden gaat begin oktober toch niet door. De organisatie vindt het vanwege de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus niet verantwoord om het evenement te organiseren.

Het NK tijdrijden zou op 7 oktober in Emmen worden gehouden. Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus en de maatregelen die minister-president Mark Rutte maandag afkondigde, is in samenspraak met de Nederlandse wielerbond besloten om een streep door de wedstrijden te zetten.

Een van de maatregelen van het kabinet is dat er de komende drie weken geen publiek welkom is bij wedstrijden in de amateur- en profsport. Volgens de organisatie is het onmogelijk om publiek te weren bij de beoogde finishplaats en is het sowieso niet verantwoord om deelnemers vanuit heel Nederland naar Emmen te laten afreizen.

Het schrappen van het NK tijdrijden betekent dat Jos van Emden en Annemiek van Vleuten, de winnaars van vorig jaar, zich een jaar langer Nederlands kampioen tijdrijden mogen noemen.

Het NK wielrennen op de weg kon eind augustus wel gewoon doorgaan in Wijster (Drenthe). Mathieu van der Poel kroonde zich bij de mannen tot Nederlands kampioen en bij de vrouwen kwam Anna van der Breggen als eerste over de streep.