Circus-Wanty Gobert zal vanaf volgend jaar deel uitmaken van de UCI WorldTour. De Belgische ploeg neemt de licentie over van het Poolse CCC.

Met de broers Danny en Boy van Poppel, Maurits Lammertink, Wesley Kreder en Corné van Kessel heeft Wanty vijf Nederlandse renners onder contract staan. Naast Deceuninck-Quick-Step en Lotto-Soudal wordt het de derde Belgische ploeg in de WorldTour, waarin de beste negentien ploegen ter wereld rijden.

Door de nieuwe status zal Wanty vanaf komend jaar in alle grote koersen, zoals de Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España, Ronde van Vlaanderen en Parijs Roubaix moeten starten. Als procontinentaal team was de ploeg tot dit jaar afhankelijk van wildcards.

Wanty ontstond in 2008 en wordt geleid door de markante ploegleider Hilaire Van der Schueren. Grootste succes was het winnen van de Amstel Gold Race in 2016 met Enrico Gasparotto.

CCC door coronacrisis in zwaar weer

"We hebben dit team stap voor stap opgebouwd met de ambitie om op een dag een WorldTour-ploeg te zijn", zegt algemeen directeur Jean-François Bourlart op de website van Wanty. "Ik heb geen twijfel dat het team ook op dit niveau succesvol zal zijn."

Mede door de coronacrisis was het voortbestaan van CCC (dat voorheen BMC heette) al langere tijd in gevaar. De Poolse ploeg gaf renners toestemming om tijdens het seizoen te vertrekken als er een aanbieding kwam.

De Belg Greg Van Avermaet, de Rus Ilnur Zakarin en de Italiaan Matteo Trentin zijn de bekendste renners van CCC. Van Avermaet (AG2R) en Trentin (UAE Emirates) hebben al een nieuwe ploeg voor volgend jaar gevonden.