Jasper Philipsen heeft dinsdag de openingsrit van de BinckBank Tour gewonnen. De etappe in de Nederlands-Belgische rittenkoers werd in de slotfase overschaduwd door een massale valpartij.

Op 4 kilometer van de streep deed zich een massale valpartij voor, waarbij ongeveer het halve peloton betrokken was. De Belgische renners Oliver Naesen en Stijn Steels zijn de voornaamste slachtoffers.

Naesen moest met een gekneusde knie door andere renners naar de finish geduwd worden. De renner van AG2R kon zijn been niet meer buigen. Steels (Deceuninck-Quick-Step) greep na de val met een pijnlijk gezicht naar zijn pols.

Er bleef een kleine groep renners vooraan over, waarvan de Belg Philipsen de snelste was in de sprint. De renner van UAE Emirates bleef de Deen Mads Pedersen en de Duitser Pascal Ackermann voor.

Danny van Poppel was op de vierde plek de beste Nederlander, Nils Eekhoff werd zevende en Nederlands kampioen Mathieu van der Poel kwam als negende over de meet.

Philipsen veroverde ook de leiderstrui. Mike Teunissen (derde) en Van der Poel (vijfde) pakten onderweg bonificatieseconden en staan daardoor hoog in het klassement.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de massale valpartij.

BinckBank Tour finisht zaterdag in Geraardsbergen

Al vroeg in de 132 kilometer lange etappe van Blankeberge naar Ardooie gingen de Belgen Thimo Willems en Ludovic Robeet in de aanval. Het peloton gaf het duo nooit veel ruimte.

Nadat de twee vluchters achterhaald waren, gingen Jumbo-Visma-renner Amund Grondahl Jansen en Adrien Petit van Total Direct Energie in de aanval. De Noor en de Fransman kregen maximaal vijftien seconden voorsprong in de laatste drie lokale omlopen in Ardooie.

Kort nadat ook zij gegrepen werden, ontstond de massale valpartij. De 22-jarige Philipsen was een van de renners die voor de chaos zat en sprintte naar zijn tweede zege van het seizoen.

De BinckBank Tour gaat woensdag verder met een tijdrit in Vlissingen. Ook de derde en vierde etappe starten of eindigen in Nederland, waarna de slotrit op zaterdag geheel door België voert met finish op de Muur van Geraardsbergen.