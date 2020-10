Dylan Groenewegen rijdt dit jaar geen wedstrijden meer. De renner van Jumbo-Visma wordt door zijn ploeg in de luwte gehouden na het veroorzaken van de zware crash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

"Dylan komt dit jaar helemaal niet meer in actie. We gaan hem rustig brengen voor het volgende seizoen", zegt ploegleider Arthur van Dongen van Jumbo-Visma dinsdag voorafgaand aan de start van de BinckBank Tour tegen het AD.

De 27-jarige sprinter drukte Jakobsen vorige maand de dranghekken in tijdens de massasprint in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Zijn landgenoot van Deceuninck-Quick-Step vocht in een Pools ziekenhuis voor zijn leven, maar inmiddels is duidelijk dat hij volledig kan herstellen.

Groenewegen was flink ontdaan door de gebeurtenissen in Polen. Hij liet weten zijn fiets voorlopig niet aan te willen raken. "Sprinten is helemaal ver weg, daar wil ik de komende maanden niet naar kijken en hoe het daarna loopt, zien we dan wel", zei hij geëmotioneerd tegen de NOS.

De kans was sowieso groot dat Groenewegen dit jaar niet meer zou meedoen aan een koers. Er staat hem waarschijnlijk een flinke schorsing te wachten. De UCI heeft een onderzoek ingesteld naar de Amsterdammer, die door Jumbo-Visma op non-actief is gezet totdat de zaak is afgerond.

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma liet onlangs weten dat Groenewegen contact heeft gehad met de familie van Jakobsen. "Met Fabio zelf gaat dat nog niet. Hopelijk binnenkort wel. Uiteindelijk gaat het om het herstel van Fabio en waar zijn behoeftes liggen", vertelde hij tegen Bureau Sport.

Speel mee met het Girospel! Voor de appgebruikers: tik hier.