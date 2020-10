Steven Kruijswijk is benieuwd waar hij staat. De renner van Jumbo-Visma moest de Tour de France missen vanwege een blessure, maar hoopt in de Giro d'Italia, die zaterdag begint, mee te kunnen doen om de eindzege.

"In de eerste week kunnen we onze borst meteen natmaken. De derde etappe kent een aankomst bergop. Dat gaat voor mij een graadmeter zijn om te zien waar ik sta", doelt Kruijswijk dinsdag op de website van Jumbo-Visma op de rit naar de Etna.

Kruijswijk zou oorspronkelijk in de Tour van start gaan als schaduwkopman naast Primoz Roglic en Tom Dumoulin. Hij liep echter in het Critérium du Dauphiné een kleine breuk in zijn schouder op, waarna hij de focus verlegde naar de Giro.

"Ik heb weinig wedstrijden gereden dit jaar, dus het zal aftasten zijn. Het is een mooi parcours met heel veel lastige ritten. Er zitten ook een paar mooie tijdritten in. De laatste week gaat beslissend zijn", aldus Kruijswijk.

Speel mee met het Girospel! Voor de appgebruikers: tik hier.

'Hoofddoel is goed klassement met Steven'

Kruijswijk is in de Giro de enige kopman van Jumbo-Visma. Hij krijgt steun van zijn ploeggenoten Koen Bouwman, Tony Martin, Christoph Pfingsten, Tobias Foss, Chris Harper, Antwan Tolhoek en Jos van Emden.

"Het hoofddoel is om een goed klassement met Steven te rijden. Daar is de ploeg ook op samengesteld. We kunnen hem op meerdere fronten bijstaan. De selectie is een mooie mix van hardrijders en jongens die bergop kunnen rijden", vertelt ploegleider Addy Engels.

"Met Tobias Foss en Chris Harper hebben we twee renners die hun eerste grote ronde rijden. De openingsweek is lastig, dus we zullen ons vanaf dag één voor 100 procent moeten focussen."