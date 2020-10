Sunweb is na een succesvolle Tour de France vol vertrouwen en ambitie voor de Giro d'Italia. De Duitse ploeg met Nederlandse roots maakte dinsdag de formatie bekend die gaat starten in Italië, met daarin onder anderen Sam Oomen en Wilco Kelderman.

Oomen en Kelderman, van wie al duidelijk was dat zij de Giro zouden rijden, behoren met Michael Matthews tot de speerpunten bij Sunweb. De ploeg bestaat verder uit Martijn Tusveld, Nico Denz, Chad Haga, Chris Hamilton en Jai Hindley.

"Na een heel succesvolle herstart van het seizoen, met als hoogtepunt een briljante Tour de France, zijn we nu op en top gemotiveerd om dat succes door te trekken in de Giro", zegt ploegleider Luke Roberts.

"We hebben twee doelen: meedoen in het klassement en om etappezeges. We rijden met sterke klimmers en hebben ook troeven voor de finales van ritten waarin we denken dat we kansrijk zijn voor de overwinning."

Sunweb won drie ritten in de Tour: tweemaal kwam Søren Kragh Andersen als eerste over de finish en één keer was er dagsucces voor Marc Hirschi, die in het klassement op plek 54 de beste Sunweb-renner was.

De 103e editie van de Giro d'Italia begint zaterdag met een individuele tijdrit op Sicilië. De Italiaanse rittenkoers eindigt op 25 oktober in Milaan, wanneer eveneens een tijdrit op het programma staat.

