Tom Dumoulin gaat woensdag toch van start in de Waalse Pijl. De renner van Jumbo-Visma zou de semiklassieker eigenlijk laten schieten, liet hij zondag nog weten na de wegwedstrijd bij de WK wielrennen. Egan Bernal ontbreekt wel.

Dumoulin wilde wat rust pakken en zich voorbereiden op de Amstel Gold Race van 10 oktober. "Het is voor nu wel even genoeg geweest", zei hij nadat hij veertiende was geworden bij de WK in Imola.

De Limburger heeft er nu dus toch voor gekozen om de Waalse Pijl te rijden. Hij krijgt bij Jumbo-Visma gezelschap van landgenoten Lennard Hofstede en Tom Leezer, de Belg Laurens De Plus, de Deen Jonas Vingegaard en de Duitser Paul Martens.

In Luik-Bastenaken-Luik, die zondag verreden wordt, staat Jumbo-Visma met dezelfde ploeg aan de start, plus Primoz Roglic, die onlangs in de Tour de France net naast de eindzege greep en zesde werd in de strijd om de wereldtitel.

Bernal heeft vermoedelijk nog te veel last van rug

Bernal stond op de voorlopige deelnemerslijst, maar hij behoort niet tot de definitieve selectie van INEOS Grenadiers. Hij heeft vermoedelijk nog te veel last van zijn rug, waardoor hij moest opgeven in de Tour en zijn titel daarmee kwijtraakte.

INEOS Grenadiers gokt in de Waalse Pijl op de in goede vorm verkerende Michal Kwiatkowski, die wordt gesteund door Michał Gołaś, Ethan Hayter, Sebastian Henao, Iván Sosa en Cameron Wurf.

De zege in de Waalse Pijl, die over ruim 200 kilometer gaat en tien klimmetjes kent, ging de afgelopen twee jaar naar Julian Alaphilippe. De kersverse wereldkampioen is dit jaar echter afwezig, omdat hij te vermoeid is.

