Mathieu van der Poel begint dinsdag in Blankenberge vol vertrouwen aan de BinckBank Tour. De Nederlands kampioen, die toewerkt naar de klassiekers van komende maand, is topfavoriet voor de eindzege.

"Het doel van de ploeg is om sowieso een ritoverwinning mee te pakken. Wat betreft mijn eindklassement zal veel afhangen van het resultaat van de tijdrit", aldus de 25-jarige Van der Poel.

"Ik ben alvast 100 procent top. Ik reed een voortreffelijke Tirreno-Adriatico en daarna ben ik op hoogtestage gegaan. Ik ben klaar voor deze BinckBank Tour."

Van der Poel koos ervoor om het WK in Imola van vorige week over te slaan. "Heel bewust", zegt hij. "Ik heb ook gekeken naar het WK. Ik was niet echt goed genoeg om daar te presteren. Ik zou nooit met mannen als Julian Alaphilippe meegestreden hebben."

'Tijdrit zal bepalend zijn'

Op hoogtestage nam Van der Poel zijn tijdritfiets mee. "De individuele tijdrit zal bepalend worden voor het eindklassement. Daarom ging ik ook in Livigno enkele keren op pad met de tijdritfiets. Dat was al een poos geleden", aldus de renner van Alpecin-Fenix.

"Dan merk je dat dit de eerste kilometers niet zo snel gaat. Het was goed om die tijdritpositie weer eens aan te nemen. Ook de tussensprints kunnen belangrijk worden, maar dat zal afhangen van de situatie in de koers."

Van der Poel, die ook het WK en EK mountainbike aan zich voorbij liet gaan, richt zich na de BinckBank Tour onder meer op de Amstel Gold Race, waar hij vorig jaar op imponerende wijze won.