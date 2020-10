De organisatie van de BinckBank Tour raadt wielerfans af om deze week naar de koers te komen kijken. Er wordt verzocht de rittenkoers door Nederland en België, die dinsdag begint, dit jaar op televisie te volgen.

De strengere coronamaatregelen die maandag door het kabinet werden aangekondigd zorgen niet voor een nieuw protocol. De organisatie had al in een eerder stadium besloten dat deze editie van de BinckBank Tour "compleet anders is dan normaal".

"In een gebied van 150 meter bij de start en aankomst is geen publiek welkom", zegt organisator Gert Van Goolen tegen persbureau ANP. "Daarnaast raden we de wielerfans aan om niet te komen kijken. Alle ritten zijn live te volgen op televisie."

Van Goolen zegt dat hij niet verwacht dat er helemaal geen mensen opduiken langs het parcours. "Als de koers door je straat komt, kun je natuurlijk buiten gaan staan, mits je afstand bewaart en een mondkapje draagt. Maar we raden het desondanks af en dat zullen we in Nederland nu nog duidelijker communiceren."

De zestiende editie van de BinckBank Tour duurt tot en met zaterdag. Op woensdag (Vlissingen-Vlissingen) en vrijdag (Riemst-Sittard-Geleen) wordt er (grotendeels) gereden over Nederlandse bodem.