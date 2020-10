Julian Alaphilippe gaat woensdag niet van start in de Waalse Pijl. De kersverse wereldkampioen, die de Belgische semiklassieker de afgelopen twee jaar te winnen, is nog te vermoeid.

Zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step meldt maandag dat de Fransman woensdag vervangen wordt door Tim Declercq.

Kort nadat Alaphilippe zondag in een 258 kilometer lange rit de regenboogtrui had veroverd, sprak hij al zijn twijfels uit over deelname aan de Waalse Pijl. "Woensdag is wel erg kort dag. Ik wil eerst genieten van deze zege en goed herstellen."

Vermoedelijk zal Alaphilippe in Luik-Bastenaken-Luik voor het eerst de regenboogtrui dragen. Die klassieker wordt zondag verreden.

Daarna zal de 28-jarige Fransman ook aan de start staan in de Amstel Gold Race (10 oktober) en de Ronde van Vlaanderen (18 oktober), waar hij zijn debuut maakt.

