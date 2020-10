Wout van Aert verwijt zijn Jumbo-Visma-ploeggenoot Primoz Roglic niets na de wegwedstrijd op de WK wielrennen. De Belgische kopman moest voor de tweede keer in drie dagen genoegen nemen met een zilveren medaille.

Kort achter winnaar Julian Alaphillipe won Van Aert zondag in Imola de sprint van een kleine groep. Bij die achtervolgers zat ook Roglic, voor wie Van Aert deze maand in de Tour de France veel kopwerk verrichtte.

In de Vlaamse media was er na de wegrace enige opwinding over Roglic, die Van Aert weinig zou hebben geholpen in de achtervolging op Alaphilippe. Oud-renner Eddy Planckaert zei zelfs: "Als ik Wout was, dan zou ik nooit meer een meter op kop rijden voor Roglic".

Van Aert verwijt de Sloveen echter niets. "Primoz reed op de limiet, hij kon niet beter. Na zeven uur koers is het niet altijd een kwestie van willen, maar ook van kunnen. Ik denk zeker dat Primoz me wilde helpen, maar hij zat even kapot als de rest van de groep", zei hij tegen Sporza. Roglic had eerder al dezelfde uitleg gegeven.

De Belg baalde van de vragen over zijn ploeggenoot. "Ik vind het jammer dat er zoveel commotie is. Primoz heeft echt zijn best gedaan. Ik heb dat zelf op de eerste rij gezien en ik kan daar dus het beste over oordelen."

Van Aert kan leven met twee keer zilver

Vrijdag pakte Van Aert ook al zilver in de tijdrit op het WK, door op 26 seconden van de Italiaan Filippo Ganna tweede te worden. Zondag kwam de 26-jarige Belg 24 seconden tekort op Alaphilippe.

Kort na de race baalde Van Aert nog flink, maar zondagavond was hij al wat opgewekter tegenover Belgische journalisten die hem opwachtten op de luchthaven van Eindhoven.

"In die eerste momenten ben je enorm teleurgesteld, omdat je de eerste verliezer bent. Maar nu is dat gevoel al wat beter, omdat mijn prestatie zeer goed was en ik mezelf niks te verwijten heb", zei hij. "Ik pak twee medailles op mijn allereerste WK op de weg. Dat mag ik niet vergeten. Ik verlaat het WK met opgeheven hoofd."

"Ik ga natuurlijk niet voor een zilveren medaille naar een WK, maar dat neemt niet weg dat ik er achteraf wel trots op mag zijn. Zowel in de tijd- als de wegrit ben ik telkens op een renner gebotst die beter was dan ik, dat is het mooie aan sport."

Van Aert is pas de derde renner die twee medailles pakt op dezelfde WK. Alleen de Spanjaarden Miguel Indurain en Abraham Olano presteerden dat eerder.

