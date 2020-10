Tom Dumoulin baalt dat hij zondag moest afhaken in de slotfase van de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Imola. De Limburger finishte uiteindelijk als veertiende op het Formule 1-circuit.

"Ik was goed, maar net niet goed genoeg. Ik zat samen met Matthews en Schachmann op een klein gaatje op de top van de slotklim. Dat was echt jammer. Als ik daar een half procentje beter was geweest, dan had ik meegezeten", zei Dumoulin tegen de NOS.

Dumoulin reed op zo'n 20 kilometer voor de streep knap het gat met koploper Tadej Pogacar dicht, maar hij kon even later niet mee toen de groep met topfavorieten een versnelling plaatsten op de Cima Gallisterna.

"Ik ging makkelijk weg. Toen had ik echt de power, maar nadat ik was aangesloten bij Pogacar dacht ik: oei. Aan het einde van de koers is het lastig om de inspanning door te trekken. België had nog de controle, dus helaas kwam ik niet weg met een groepje."

"Ik denk dat ik net iets tekort kwam. Dat is nou eenmaal wielrennen. Ik ben in elk geval blij dat het zo ging. Ik had betere benen dan in de tijdrit. Hier moet ik het mee doen. In de finale zat ik tegen kramp aan, dus mijn sprint was niks meer."

90 Alaphilippe soleert naar wereldtitel op de weg in Italië

'Hoop mee te doen om podium in Amstel Gold Race'

Dumoulin gaat het waarschijnlijk de komende tijd rustig aan doen om zich optimaal voor te kunnen bereiden op de Amstel Gold Race op 10 oktober. Hij zou woensdag mee kunnen doen aan de Waalse Pijl, maar slaat die normaliter over.

"Ik sta in principe niet op de deelnemerslijst, maar ik heb met Niermann (ploegleider Jumbo-Visma, red.) afgesproken dat, als het hier goed zou gaan, ik van harte welkom ben. Maar het is voor nu wel even genoeg geweest", aldus Dumoulin.

"Ik las eerder deze week dat het er goed uitziet wat betreft de Amstel Gold Race. Ik hoop heel erg dat het doorgaat. Ik ga goed herstellen van dit WK en dan hoop ik na een paar weken training mee te doen om het podium."

Julian Alaphilippe veroverde voor het eerst de wereldtitel op de weg. De Fransman plaatste na de Cima Gallisterna de beslissende demarrage. De Belg Wout van Aert (tweede) en de Zwitser Marc Hirschi (derde) completeerden het podium.