Het doet Julian Alaphilippe erg veel dat hij zich het komende jaar wereldkampioen op de weg mag noemen. De Fransman veroverde de regenboogtrui zondag in Italië dankzij een knappe solo in de finale.

Alaphilippe was een van de vele renners die het in de slotfase probeerden. De renner van Deceuninck-Quick-Step ging er vol overtuiging van door en hield zijn achtervolgers in de slotfase van zich af.

"Het is heel moeilijk om dit onder woorden te brengen. Ik bedank al mijn teamgenoten, die echt in me geloofden. Iedereen deed het geweldig", zei de 28-jarige Alaphilippe vlak na de finish. Bij de podiumceremonie kon hij zijn tranen niet bedwingen.

"Dit was mijn absolute droom. Ik was er al een paar keer dichtbij, maar stond nog nooit op het podium. Ik startte hier weer vol ambitie en het is echt een droomdag geworden."

Alaphilippe won ook al etappe in Tour

Alaphilippe behoorde op de WK's van 2017 en 2018 al eens tot de besten bij de wegwedstrijd. Drie jaar geleden eindigde de Fransman als tiende en in 2018 kwam hij als achtste over de streep.

Op het circuit van Imola boekte Alaphilippe zijn tweede overwinning van het seizoen. Vorige maand was hij in de Tour de France de beste tijdens de eerste bergrit, wat hem de gele trui opleverde.