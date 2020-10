Julian Alaphilippe heeft zondag in Italië voor het eerst in zijn loopbaan de wereldtitel op de weg veroverd. De 28-jarige Fransman sprong in de slotfase van de pittige koers weg uit een select groepje favorieten en kwam solo over de finish.

De renners reden over een parcours van ruim 258 kilometer - er werden negen rondes van bijna 29 kilometer gereden - met start en finish op het circuit van Imola. In de slotfase bestookten de favorieten elkaar en bleek Alaphilippe de slimste.

In een groepje achter de renner van Deceuninck-Quick-Step kwam Wout van Aert namens België als tweede over de streep en was Zwitser Marc Hirschi de nummer drie.

Tom Dumoulin was namens Nederland degene die het langst mee kon. De Jumbo-Visma-renner liet zich als kopman zelfs even van voren zien, maar moest passen toen de strijd écht ontbrandde en werd veertiende.

Alaphilippe is de opvolger van de Deen Mads Pedersen, die vorig jaar verrassend de regenboogtrui veroverde. De Fransman boekte zijn tweede seizoenszege; in de Tour de France won hij de eerste bergrit en pakte hij de gele trui.

90 Alaphilippe soleert naar wereldtitel op de weg in Italië

Zeven vluchters krijgen ruimte

Al vroeg in de koers ontstond een kopgroep van zeven, die van het peloton de ruimte kreeg. De voorsprong liep vrij snel op naar zo'n zeven minuten, maar op ruim 100 kilometer van de eindstreep viel de groep uit elkaar.

Het betekende dat de Duitser Jonas Koch en de Noor Torstein Traeen samen vooraan overbleven. Het duo zag de marge ten opzichte van het peloton echter vrij snel kleiner worden en werd op 68 kilometer van de streep ingerekend, vooral dankzij inspanningen van de Fransen.

Het tempo werd opgevoerd en dat betekende dat achter in het peloton steeds meer renners moesten afhaken. De eerste serieuze aanval van de dag volgde op zo'n 40 kilometer voor de finish en kwam op naam van Tadej Pogacar.

Tom Dumoulin eindigde als veertiende in Italië. (Foto: ANP)

Dumoulin haalt Pogacar terug

De Tour-winnaar hield het zo'n 20 kilometer vol, maar werd toen ingerekend, mede door een jump van Dumoulin. De Sloveen en de Nederlander reden even samen vooruit, maar vielen weer terug in de uitgedunde groep met favorieten.

Het waren de inleidende beschietingen voor een leuke finale. De strijd barstte los op de Cima Gallisterna, toen verschillende aanvallen volgden en Alaphilippe de beslissende demarrage plaatste.

De Fransman sprong overtuigend weg en had in de laatste kilometers slechts een klein gaatje ten opzichte van zijn achtervolgers, maar beschikte nog over voldoende energie om zich van de regenboogtrui te verzekeren.

Het podium van de WK. (Foto: ANP)