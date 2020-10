Mathieu van der Poel is zoals verwacht niet opgenomen in de Nederlandse selectie voor het WK en EK mountainbike van komende maand. Milan Vader en Anne Terpstra zijn de speerpunten in de formatie.

Het was al de verwachting dat Van der Poel het WK (5-11 oktober) en EK (15-18 oktober) zou laten schieten, omdat de wedstrijden in Oostenrijk en Zwitserland samenvallen met een aantal klassiekers.

Vorig jaar werd Van der Poel in het Tsjechische Brno nog overtuigend Europees kampioen op de mountainbike. Bovendien wil hij bij de Spelen van volgend jaar voor olympisch goud gaan.

"We hebben tot op heden geen wereldbekers verreden zien worden in 2020, maar met name Milan Vader en Anne Terpstra hebben dit seizoen al een aantal sterke internationale resultaten weten te boeken en ik verwacht dan ook dat zij tot het einde om de medailles mee kunnen doen", aldus bondscoach Gerben de Knegt.

Vader is de enige Nederlander die van start gaat bij de elite mannen. Bij de vrouwen wordt Terpstra vergezeld door Anne Tauber en Sophie von Berswordt.

Amstel Gold Race eerste klassieker

De 25-jarige Van der Poel richt zich op deelname aan de Amstel Gold Race van 10 oktober, de koers die hij vorig jaar op imponerende wijze won, en de Ronde van Vlaanderen (18 oktober). Op 25 oktober volgt ook nog Parijs-Roubaix.

De renner van Alpecin-Fénix besloot eerder al om niet te starten bij de WK wielrennen, waar zondag de wegwedstrijd voor mannen wordt verreden.