LIVE:

WK wielrennen op de weg

258,2 kilometer

Negen rondes van 28,8 kilometer

Finish rond 16.45 uur

Welkom in het liveblog van het WK wielrennen op de weg bij de mannen. Hier houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de strijd om de regenboogtrui in het Italiaanse Imola.