Annemiek van Vleuten kan niet geloven dat ze zaterdag met een gebroken pols het zilver heeft veroverd in de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Imola. De titelverdedigster troefde in de sprint om de tweede plek de Italiaanse Elisa Longo Borghini af.

"Het is verbazingwekkend en een wonder dat ik hier vandaag sta", zei Van Vleuten na afloop van de wedstrijd tegen de NOS. "Alleen met het sprintje heb ik mijn pols echt belast. Verder ging het goed."

De 37-jarige Wageningse brak vorige week haar pols bij een valpartij in de zesde etappe van de Giro Rosa. Hierdoor miste ze afgelopen donderdag de tijdrit en was het lang onzeker of ze kon meedoen aan de wegwedstrijd. Uiteindelijk kon ze zaterdag met een brace om haar pols toch van start gaan.

"Het was een rollercoaster aan emoties en ik ben heel dankbaar naar mijn artsen toe dat ik hier kon meestrijden", liet ze weten. "Vorige week had ik nooit gedacht dat ik hier met een medaille zou staan."

48 Van der Breggen soleert naar tweede wereldtitel op WK

'Het was een heel mooi een-tweetje'

Van Vleuten leidde bovendien de solo in van Anna van der Breggen, die na het goud in de tijdrit ook de wereldtitel op de weg voor zich opeiste in Imola. Bij de vierde beklimming van de Cima Gallisterna demarreerde ze, waarna Van der Breggen de regie overnam en er op 41 kilometer van de finish alleen vandoor ging.

"We wilden samen in de aanval gaan, maar ik merkte dat ik niet top was", blikte de renster van Mitchelton-SCOTT terug. "Een korte explosieve klim is met deze pols niet optimaal. Anna heeft het heel goed gedaan en ging op een perfect moment. Toen ze wegreed, wist ik ook al dat ze zou gaan winnen. Het was een heel mooi een-tweetje."

In de finale reed Van Vleuten ver achter de ontketende Van der Breggen weg uit het uitgedunde peloton en sloot ze aan bij Longo Borghini. In een spannende sprint wist ze de Italiaanse op de valreep te passeren en pakte ze het zilver.

Ondanks haar gebroken pols kijkt de Europees kampioene op de weg al vooruit naar de volgende wedstrijden. Ze hoopt komende woensdag aan de start te staan van de Waalse Pijl.