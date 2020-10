Anna van der Breggen kan haar geluk niet op met de wereldtitel op de weg die ze zaterdag heeft veroverd. De Zwolse, die afgelopen donderdag ook al de sterkste was op de tijdrit, bekroonde een indrukwekkende solo met de overwinning in Imola.

"Ik ben heel erg blij. Dit is echt geweldig. Ik had dit echt nooit verwacht", zei een glunderende Van der Breggen, die na Innsbruck 2018 haar tweede wereldtitel op de weg pakte, in een eerste reactie op het Formule 1-circuit.

Van der Breggen sprong op 41 kilometer van de finish weg tijdens de vierde beklimming van de Cima Gallisterna en kwam met een ruime voorsprong alleen over de streep. Annemiek van Vleuten, die vorige week nog haar pols brak in de Giro Rosa, maakte het Nederlandse feestje compleet door de sprint om de tweede plek te winnen van de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

"Ik voelde me sterk en ging er gewoon voor. Maar het was nog wel erg ver. Het helpt echter als je in vorm bent. Ik ben nu aardig moe, maar dat is het natuurlijk allemaal waard", aldus Van der Breggen.

48 Van der Breggen soleert naar tweede wereldtitel op WK

'Rijd vooralsnog een aardig goed seizoen'

De dertigjarige Van der Breggen is pas de tweede renster die erin slaagt om op één WK het goud zowel in de wegwedstrijd als op de tijdrit te grijpen. Alleen de Française Jeannie Longo wist dat in 1995 eerder te presteren.

"Ik rijd vooralsnog een aardig goed seizoen. Hopelijk gaat het herstel ook vlotjes en kan ik later dit jaar nog meer mooie dingen laten zien. Dit smaakt uiteraard naar meer", besloot Van der Breggen.

Van der Breggen, die na volgend seizoen stopt met wielrennen, zorgde voor de vierde Nederlandse wereldtitel op de weg op rij, nadat Chantal Blaak (2017), zijzelf (2018) en Van Vleuten (2019) de afgelopen drie jaar triomfeerden.