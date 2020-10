Anna van der Breggen heeft zaterdag ook de wereldtitel op de weg veroverd. De Zwolse, die afgelopen donderdag ook al de sterkste was in de tijdrit, bekroonde een indrukwekkende solo met de overwinning in het Italiaanse Imola.

De dertigjarige Van der Breggen sprong op 41 kilometer van de finish weg tijdens de vierde beklimming van de Cima Gallisterna en kwam met een ruime voorsprong solo over de meet.

Annemiek van Vleuten maakte het Nederlandse feestje compleet door op een kleine anderhalve minuut van haar landgenote het zilver te pakken. De titelverdedigster, die vorige week nog haar pols brak in de Giro Rosa, klopte in de sprint om de tweede plek de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Marianne Vos werd op twee minuten vierde.

Van der Breggen is pas de tweede renster die erin slaagt om op één WK het goud in zowel de wegwedstrijd als op de tijdrit te grijpen. Alleen de Française Jeannie Longo wist dat in 1995 eerder te presteren.

Voor Van der Breggen is het haar tweede wereldtitel op de weg. Twee jaar geleden pakte ze in Innsbruck voor het eerst de wereldtitel in de wegwedstrijd. Ze zorgt voor de vierde Nederlandse wereldtitel op de weg op rij, nadat Chantal Blaak (2017), zijzelf (2018) en Van Vleuten (2019) de afgelopen drie jaar triomfeerden.

Kopgroep met Pieters krijgt weinig ruimte

Het parcours van de wegwedstrijd voerde het peloton over 143 kilometer van en naar het circuit van Imola. Er moesten vijf ronden van bijna 29 kilometer worden afgelegd, waarin telkens de Mazzolano en de Cima Gallisterna moesten worden beklommen.

Pas na 59 kilometer vormde zich de eerste kopgroep. Amy Pieters en acht andere rensters namen een voorsprong van zo'n twee minuten, maar het nonet werd kort voor de vierde beklimming van de Cima Gallisterna weer ingerekend.

Op dat 2,3 kilometer lange klimmetje met een maximale stijging van 14 procent demarreerde Van Vleuten uit een favorietengroep van zo'n dertig rensters. Vervolgens nam Van der Breggen de regie over van haar landgenote en ging er alleen vandoor.

48 Van der Breggen soleert naar tweede wereldtitel op WK

Van der Breggen bouwt voorsprong snel uit

Al snel had de kersverse wereldkampioene op de tijdrit een voorsprong van 45 seconden te pakken op een achtervolgend groepje, dat bestond uit Van Vleuten, Longo Borghini, Cecilie Uttrup Ludwig en Elizabeth Deignan.

Dat verschil breidde Van der Breggen steeds verder uit. Met nog 15 kilometer te gaan had ze twee minuten voorsprong op het uitgedunde peloton, dat de vier achtervolgsters inmiddels weer had gegrepen.

Bij de laatste passage van de Cima Gallisterna reed Longo Borghini weg uit het peloton en zij kreeg even later gezelschap van Van Vleuten. De overwinning van Van der Breggen kwam niet meer in gevaar en zo bekroonde zij haar solo met een zeldzame dubbelslag op de WK.