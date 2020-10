Geraint Thomas eindigde vrijdag op een verdienstelijke vierde plek bij het WK tijdrijden, maar de Welshman denkt dat er nog meer in had gezeten. Hij kwam er vlak voor de start achter dat er geen wattagemeter op zijn fiets was gemonteerd en reed daardoor zonder data in het Italiaanse Imola.

De 34-jarige Thomas deed zijn warming-up op een andere fiets. Toen hij vlak voor de start naar zijn tijdritfiets liep, bleek dat de wattagemeter ontbrak. De renner van INEOS-Grenadiers kreeg in alle haast nog wel een reservemeter, maar die kreeg hij niet meer op tijd gemonteerd.

"Het is zonde dat ik mijn Garmin niet had, want daardoor reed ik de race volledig blind", zei Thomas na de tijdrit van 31,7 kilometer bij Cyclingnews. "Ik had geen zicht op mijn snelheid, de afstand of andere data. Dat was best wel frustrerend. Mensen hebben nog wel naar mijn wattagemeter gezocht, maar niet gevonden. Iemand heeft het verkloot."

Thomas denkt dat hij mét de benodigde data mogelijk wel op het podium had kunnen belanden. De Tour de France-winnaar van 2018 was slechts acht seconden langzamer dan nummer drie Stefan Küng en elf tellen trager dan nummer twee Wout van Aert.

"Mijn snelheid was nog wel goed. Daar ben ik dan ook best tevreden over, maar mijn Garmin had me in de slotfase zeker kunnen helpen. Door die meter blijf je gefocust", aldus Thomas, die 37 seconden moest toegeven op de Italiaanse winnaar Filippo Ganna, zijn teamgenoot bij INEOS.

Na de wereldkampioenschappen, die nog tot en met zondag duren, bereidt Thomas zich voor op de Giro d'Italia (3-25 oktober). "Het is frustrerend dat ik zo dicht bij de medailles was, maar deze tijdrit belooft veel goeds voor de Giro en de tijdritten daar."

