Wout van Aert greep vrijdag weliswaar naast de wereldtitel op de tijdrit, maar was toch tevreden met de zilveren medaille. De Belg moest in Imola de Italiaan Filippo Ganna voor zich dulden.

"Ik kon niet beter, dus ik moet er tevreden mee zijn", zei Van Aert bij Sporza. "Ik was hard vertrokken, maar ik kon dat ritme niet vasthouden in het laatste stuk van het eerste deel, toen de wind op kop stond. Ik ging niet meer zo hard als ik in gedachten had."

Bij het tussenpunt na 14,9 kilometer zette de 26-jarige renner van Jumbo-Visma de zesde tijd neer en had hij 46 seconden achterstand op Ganna. Het tweede legde hij een stuk sneller af dan de nieuwe wereldkampioen, maar uiteindelijk kwam hij twintig seconden tekort.

"In het tweede deel ging het weer perfect", blikte hij terug. "Als ik naar mijn waarden kijk, heb ik gewoon een toptijdrit gereden. Ik klop hier heel veel sterke renners, maar Ganna was gewoon een stuk sterker. Hij heeft hier 100 procent naartoe kunnen werken en dat heeft een meerwaarde."

Van Aert staat komende zondag ook aan de start van de wegwedstrijd in Imola. Ook dan hoopt hij een medaille te pakken. "Morgen zal ik het parcours van de wegrit verkennen, samen met Oliver Naesen. Dan zal ik meer weten."

76 Samenvatting tijdrit WK: Ganna schrijft geschiedenis

Ganna: 'Ik leef in een droom'

Ganna werd de eerste Italiaanse wereldkampioen tijdrijden sinds het evenement in 1994 voor het eerst werd georganiseerd. De 24-jarige renner van INEOS Grenadiers veroverde vorig jaar op de WK in het Britse Harrogate al het brons op de tijdrit.

"Dit is een droom voor mij. Ik ben echt heel erg blij", jubelde Ganna. "Tot aan de finish kreeg ik goede steun uit de volgwagen en ik wil iedereen uit de Italiaanse ploeg en van INEOS Grenadiers persoonlijk bedanken."

"Ik ben de laatste dagen op hoogte gebleven met vrienden. We hebben over van alles gesproken, maar niet over het WK. En nu leef ik in een droom. Ik kan er geen woorden voor vinden", besloot Ganna, die eerder in zijn carrière al vier keer wereldkampioen werd op de baan bij de individuele achtervolging.

Speel mee met het Girospel! Voor de appgebruikers: tik hier.