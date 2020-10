Tom Dumoulin had gedurende zijn tijdrit bij de WK-wielrennen al snel in de gaten dat er geen medaille in zat. De Limburger moest zich donderdag in het Italiaanse Imola tevredenstellen met de tiende plaats.

"Ik reed een hele slechte tijdrit", baalde Dumoulin bij de NOS. "Ik had na vijf minuten al door dat het niets ging worden. Ik heb gevochten, maar toen hield ook mijn schakelsysteem er nog mee op. Het was mijn dag niet."

Bij het tussenpunt na 14,9 kilometer liet de 29-jarige renner van Jumbo-Visma nog de vijfde tijd noteren en had hij 45 seconden achterstand op Filippo Ganna, die met de wereldtitel aan de haal ging. Uiteindelijk gaf hij één minuut en veertien tellen toe op de Italiaan.

"Ik had een klotedag", zei hij. "Het was niet leuk, maar dat hoort er ook bij. Dan kan je niet meer doen dan volle bak naar de finish rijden. Tot het tussenpunt heb ik de hele tijd over mijn grens gereden. Ik wist dat ik niet lekker aan het draaien was en ik hoopte dat er nog wat in zat voor het tweede deel, maar het zat er niet in."

76 Samenvatting tijdrit WK: Ganna schrijft geschiedenis

'Van dit soort dagen leer ik'

Bij het opgaan van het circuit van Imola schoot Dumoulin ook nog uit de bocht. Hierdoor was hij zijn tempo volledig kwijt. "Als het moet, dan ben ik een kunstenaar op de fiets. Dus ik hield de bocht gelukkig."

Dumoulin veroverde drie jaar geleden in het Noorse Bergen nog de wereldtitel op de tijdrit. Een jaar later moest hij achter de Australiër Rohan Dennis genoegen nemen met het zilver.

Ondanks zijn teleurstellende tiende plek in Imola vindt hij het niet een dag om snel te vergeten. "Van dit soort dagen leer ik", besloot hij.

Top 10 WK tijdrijden 1. Filippo Ganna (Italië) 35.54,10

2. Wout van Aert (België) +26,72

3. Stefan Küng (Zwitserland) +29,80

4. Geraint Thomas (Groot-Brittannië) +37,02

5. Rohan Dennis (Australië) +39,76

6. Kasper Asgreen (Denemarken) +47,13

7. Rémi Cavagna (Frankrijk) +48,35

8. Victor Campenaerts (België) + 52,81

9. Alex Dowsett (Groot-Brittannië) +1.06,38

10. Tom Dumoulin (Nederland) +1.14,06

