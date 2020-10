INEOS Grenadiers heeft vrijdag zijn wielerploeg flink versterkt. Richie Porte, Laurens De Plus, Daniel Martínez en Tom Pidcock maken de overstap naar de Britse formatie.

Porte stond zondag nog als nummer drie op het eindpodium van de Tour de France. De Plus komt over van Jumbo-Visma, dat dit jaar als belangrijkste concurrent geldt in de grote rondes voor INEOS.

Martínez maakte dit jaar indruk door het eindklassement in het Critérium du Dauphiné en een etappe in de Tour te winnen. De talentvolle Pidcock is de onbekendste van de vier aanwinsten.

Met het kwartet versterkingen wil INEOS het huidige team een flinke boost geven. Tijdens de Tour stelde het team flink teleur. Titelverdediger Egan Bernal moest met een rugblessure opgeven en de rijkste ploeg van het peloton kwam niet verder dan één etappezege van Michal Kwiatkowski.

"We willen de uitdaging aangaan en sterker terugkomen", zegt ploegbaas Dave Brailsford op de website van INEOS. "Alle aanwinsten zullen een belangrijk deel van de ontwikkeling van het team vormen."

"Renners zijn tegenwoordig beter voorbereid en ploegen zijn beter georganiseerd. De intensiteit van de koersen wordt steeds hoger, waardoor het steeds moeilijk wordt om te winnen."

Laurens De Plus maakt de overstap naar INEOS. (Foto: Getty Images)

'Porte is klimmer van wereldklasse'

De 35-jarige Australiër Porte reed sinds 2019 bij Trek-Segafredo. "Hij is een klimmer van wereldklasse. Zijn dikverdiende podium in de Tour toont aan dat hij een van de beste renners is in het peloton", omschrijft Brailford zijn aanwinst.

De Plus viel door een blessure af voor de Tour-ploeg van Jumbo-Visma. Brailsford heeft hoge verwachtingen van de 25-jarige Belg. "We hebben bewondering voor zijn kwaliteiten en gaan hem steunen om bij ons zijn volle potentieel te bereiken."

De 24-jarige Colombiaan Martínez stond al lange tijd op het verlanglijstje van INEOS. "We houden hem al meerdere seizoenen in de gaten. Zijn recente prestaties hebben indruk gemaakt, we kijken ernaar uit om hem in ons team te hebben", vertelt Brailsford.

De 21-jarige Brit Pidcock is de minst bekende van de vier nieuwelingen. Hij rijdt nu nog voor de opleidingsploeg van Bradley Wiggins, die in het shirt van INEOS' voorganger Sky de Tour won.

"Tom is een van de grootste talenten van de nieuwe generatie. Er is een nieuwe trend gaande in het wielrennen, waarin jonge renners uit verschillende disciplines zich ontpoppen tot toprenners", aldus Brailsford.

Pidcock was de laatste jaren actief in het veldrijden en volgt het voorbeeld van Wout van Aert en Mathieu van der Poel, die de laatste jaren succesvol de overstap van het veld naar de weg maakten.

