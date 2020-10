Annemiek van Vleuten gaat zaterdag definitief van start op de wegwedstrijd bij de WK in Imola, meldt wielerbond KNWU vrijdag. Vorige week liep ze een gebroken pols op in de Giro Rosa.

De 37-jarige Van Vleuten zal met een brace om haar pols op het WK rijden. Donderdag, voordat ze naar Italië afreisde, zei ze al dat ze waarschijnlijk zou deelnemen aan de wegwedstrijd.

Van Vleuten is titelverdediger in Italië. Vorig jaar pakte ze in het Britse Harrogate voor het eerst de regenboogtrui.

De twee voorgaande jaren werd Van Vleuten al wereldkampioen tijdrijden. Door haar blessure kon ze donderdag niet deelnemen aan de tijdrit in Imola. Bij afwezigheid van Van Vleuten werd Anna van der Breggen wereldkampioen. Ze profiteerde van een valpartij van de Amerikaanse titelverdediger Chloé Dygert.

Van Vleuten liep de polsbreuk vorige week vrijdag op in de Giro Rosa. Ze reed in de roze leiderstrui toen ze betrokken raakte bij een valpartij en moest opgeven.

Naast Van Vleuten en Van der Breggen bestaat de Nederlandse ploeg zaterdag uit Marianne Vos, Ellen van Dijk, Chantal Blaak, Floortje Mackaij, Amy Pieters en Demi Vollering.

Speel mee met het Girospel! Voor de appgebruikers: tik hier.