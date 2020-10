Chloé Dygert is met de schrik vrijgekomen na haar zware val tijdens de tijdrit van donderdag bij de WK wielrennen. De Amerikaanse heeft er 'slechts' een flinke beenwond aan overgehouden.

Dygert was als titelverdediger goed op weg in Italië - ze was halverwege de snelste - toen ze slipte in een bocht, over de vangrail klapte en een flink stuk naar beneden viel.

In het ziekenhuis in Bologna werd besloten om geen operatie uit te voeren. De 23-jarige Dygert, die bij kennis was toen ze werd afgevoerd, moet rust houden en zal naar verwachting volledig herstellen.

"We zijn opgelucht dat de val niet zo ernstig is als het had kunnen zijn. Chloé is jong en een vechter. Ze zal vast snel weer op de fiets zitten", zegt Jim Miller namens de Amerikaanse wielerbond.

41 Wereldkampioen Dygert maakt zware val tijdens WK wielrennen

'Bedankt voor jullie steun'

Dygert schrijft op Twitter: "Vlak na mijn val vroeg ik me nog af of ik zou kunnen winnen als ik snel weer op mijn fiets zou stappen. Toen keek ik omlaag en zag ik mijn been. Bedankt voor al jullie steun."

Het goud op de tijdrit ging naar Anna van der Breggen, die op dat onderdeel voor het eerst in haar loopbaan de regenboogtrui pakte.

Ze deelde het podium met de Zwitserse Marlen Reusser (zilver) en landgenote Ellen van Dijk (brons).

