Tom Dumoulin verschijnt volgende maand aan de start van de Vuelta a España. De renner van Jumbo-Visma gaat zich zonder hoogtestage voorbereiden op de drieweekse Spaanse rittenkoers.

"Ik ga niet op hoogte en niet in de bergen trainen. Het verleden heeft me geleerd dat het wel heel lastig wordt om in een grote ronde mee te doen voor de prijzen als je niet in de bergen hebt getraind. Maar dat zie ik later wel weer", zei Dumoulin donderdag in Imola tegen persbureau ANP.

De 29-jarige Dumoulin is net terug uit de Tour de France, waar hij zijn eigen klassementsambities opzijschoof om in dienst van kopman Primoz Roglic te rijden bij Jumbo-Visma. Roglic verspeelde de eindzege op de voorlaatste dag.

Het wordt voor Dumoulin de derde keer dat hij de Vuelta rijdt. In 2012 moest hij opgeven en in 2015 leek hij op weg naar de eindzege in Spanje, maar werd een inzinking in de voorlaatste etappe hem fataal.

De Vuelta gaat op 20 oktober van start en overlapt deels de Giro d'Italia, die in 2017 door Dumoulin gewonnen werd. Zeer waarschijnlijk verschijnt Jumbo-Visma in Spanje net als in de Tour met naast Dumoulin ook titelverdediger Roglic aan de start.

Momenteel bereidt Dumoulin zich in Italië voor op de WK wielrennen, waar hij vrijdag van start gaat in de tijdrit. Zondag is de Limburger kopman van de Nederlandse ploeg tijdens de wegwedstrijd.

