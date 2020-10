Tom Dumoulin begint vrijdag met een goed gevoel aan de tijdrit bij de WK wielrennen in Italië. De kopman van de Nederlandse ploeg hoopt een gooi te doen naar goud.

"Ik sta hier met een grote lach en heb veel zin in het WK", aldus de 29-jarige Dumoulin, die aanvankelijk nog twijfelde over deelname, voor de camera van de NOS.

De Jumbo-Visma-renner ziet kansen op het parcours in Imola. "Het is een mooi parcours, dat niet superlastig en heel snel is, met veel wind tegen op de heenweg en volle bak wind mee op de terugweg."

Dumoulin haalt vertrouwen uit de tijdrit die hij vorige week zaterdag in de Tour de France reed. De Giro-winnaar van 2017 eindigde daarin als tweede achter de ontketende eindwinnaar Tadej Pogacar.

"Ik ga er volle bak voor. Ik heb mezelf in de Tour-tijdrit niet verbaasd, maar het ging beter dan ik had verwacht. Daar was ik heel blij mee, het gaf me veel vertrouwen voor hier. Op een goede dag doe ik mee om het podium."

De tijdrit begint vrijdag om 14.30 uur Nederlandse tijd. Dumoulin is om 15.51 uur aan de beurt. Bijna een uur eerder, om 14.52 uur, gaat landgenoot Jos van Emden van start. Donderdag zorgde Anna van der Breggen bij de vrouwen voor Nederlands goud.