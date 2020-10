Bij Ellen van Dijk overheerst de teleurstelling na haar bronzen medaille op de tijdrit bij de WK wielrennen. De Woerdense moest donderdag in het Italiaanse Imola genoegen nemen met de derde plek achter wereldkampioene Anna van der Breggen en de Zwitserse Marlen Reusser.

"In eerste instantie hou ik een onbevredigend gevoel over aan mijn race", zegt Van Dijk tegen de NOS. "Na de finish dacht ik meteen: dit is niet genoeg en ik ben echt te langzaam gestart. Daar baal ik dan achteraf van."

Van Dijk was bij het eerste tussenpunt een minuut langzamer dan titelverdedigster Chloé Dygert, die kort daarna hard ten val kwam, en gaf een kleine halve minuut toe op Van der Breggen. Na 31,7 kilometer moest ze haar landgenote 31 seconden voor zich dulden.

Voor Van Dijk is het haar vierde WK-medaille op de tijdrit. In 2013 werd ze wereldkampioene, drie jaar later pakte ze het zilver en twee jaar geleden moest ze zich tevredenstellen met het brons.

"Uiteindelijk heb ik toch weer een medaille, terwijl ik vorige week niet eens mocht starten", beseft de 33-jarige Nederlandse. "Zoals mijn trainer zou zeggen: 'Je moet waarde hechten aan elk resultaat.' Maar ik was bang om te hard te starten."

Ellen van Dijk werd op het podium vergezeld door Anna van der Breggen en Marlen Reusser. (Foto: Pro Shots)

'Dit was een fantastische kans'

Van Dijk zou aanvankelijk niet aan de start van de tijdrit staan, maar ze werd afgelopen weekend als vervanger van Annemiek van Vleuten aangewezen. Van Vleuten brak tijdens de Giro Rosa haar pols en moest de race tegen de klok laten schieten.

Ook daarom houdt Van Dijk een teleurstellend gevoel over aan het brons. "Ik had er echt veel zin in, omdat dit een kans was die me werd toegeworpen. Dit was een fantastische kans en daar baal ik een beetje van, maar Anna was supersterk en is de verdiende winnares", besluit ze.