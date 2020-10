Anna van der Breggen heeft donderdag bij de WK wielrennen in het Italiaanse Imola voor de eerste keer in haar carrière de wereldtitel veroverd op de individuele tijdrit. Ellen van Dijk eiste het brons voor zich op.

Van der Breggen legde het 31,7 kilometer lange parcours met start en finish op het circuit van Imola af in veertig minuten en twintig seconden. De dertigjarige Zwolse bleef de Zwitserse Marlen Reusser bijna zestien seconden voor.

Van Dijk gaf ruim een halve minuut toe op haar landgenote. De wereldkampioene tijdrijden van 2013 zou aanvankelijk niet starten, maar zij werd afgelopen weekend als vervanger van Annemiek van Vleuten aangewezen. Van Vleuten brak tijdens de Giro Rosa haar pols en moest de tijdrit laten schieten.

Titelverdedigster Chloé Dygert kwam hard ten val. De Amerikaanse, die halverwege veruit de snelste tussentijd liet noteren, gleed weg in een bocht en vloog over de vangrail een stuk naar beneden. Het is nog onbekend hoe het met Dygert gaat, maar ze is wel bij kennis.

Bij de tussentijd na 14,9 kilometer lag Van der Breggen nog derde en moest ze 36 seconden goedmaken op Dygert en tien op Reusser. In het tweede gedeelte maakte ze haar achterstand op de Zwitserse snel goed en liep ze steeds verder uit.

Van der Breggen pakte al vier keer zilver

Van der Breggen moest in de afgelopen drie jaar genoegen nemen met het zilver op de WK-tijdrit, waarvan tweemaal achter Van Vleuten (2017 en 2018). Ook in 2015 eindigde ze als tweede. Voor de renster van Boels-Dolmans is het haar tweede wereldtitel in haar carrière, nadat ze twee jaar geleden ook al het goud in de wegwedstrijd greep.

Een maand geleden werd Van der Breggen in het Franse Plouay ook al Europees kampioene op de tijdrit, waar ze Van Dijk onttroonde. Tevens werd ze in 2016 olympisch kampioene op de weg en pakte ze in Rio de Janeiro ook het brons op de tijdrit.

Voor Van Dijk is het vierde WK-medaille op de tijdrit. Naast haar wereldtitel in 2013 veroverde ze in 2016 het zilver en twee jaar later het brons.