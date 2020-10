Annemiek van Vleuten verwacht zaterdag van start te gaan op de WK wielrennen in Imola. De 37-jarige Nederlandse brak een week geleden haar pols bij de Giro Rosa, maar lijkt verrassend genoeg toch in staat om haar wereldtitel te verdedigen.

"Ja, ik ga rijden. Dat denk ik wel", zei Van Vleuten donderdag vlak voordat ze naar Italië afreisde tegen de NOS. "Ik ga het vrijdag echt bekendmaken, maar gisteren was wel heel hoopgevend."

Vorige week leek Van Vleuten nog een streep te zetten door de WK. Ze werd vrijdag geopereerd aan haar pols en vertelde dat deelname in Italië een "vrijwel onmogelijk verhaal" was. Dinsdag was Van Vleuten toch weer hoopvol na een geslaagde trainingsrit met een brace en woensdag versterkte haar gevoel dat het toch moet lukken om de wegwedstrijd te rijden.

"Een heel felle demarrage zat er gisteren niet in. Maar als ik zie hoe snel ik herstel, verwacht ik dat het zaterdag nog een heel stuk beter zal zijn. En dat terwijl ik een week geleden nog dacht dat mijn seizoen voorbij was. Ik kan ook niet geloven dat ik hier sta."

Vorig jaar pakte Annemiek van Vleuten in Harrogate haar eerste individuele wereldtitel op de weg. (Foto: Pro Shots)

'Voelde niet goed haar plek in te nemen'

Van Vleuten zou in Imola ook van start gaan in de tijdrit, die donderdag al verreden wordt. Door die rit heeft ze wel een streep gezet; ze zal vervangen worden door Ellen van Dijk.

"Voor de tijdrit had ik het parcours moeten verkennen, dan had ik eerder naar Italië moeten afreizen. Nu heb ik de pols echt maximaal rust kunnen geven", aldus Van Vleuten, die met Van Dijk, de wereldkampioen tijdrijden van 2013, een uitstekende vervanger heeft. "Het voelde niet goed om haar plek in te nemen met deze hand."

Anna van der Breggen is de andere Nederlandse in de tijdrit, die donderdag om 14.40 uur begint. Bij de wegwedstrijd bestaat de ploeg van bondscoach Loes Gunnewijk uit acht rensters.