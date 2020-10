Egan Bernal maakt volgende week bij de Waalse Pijl zijn rentree sinds hij eerder deze maand opgaf in de Tour de France. De renner van INEOS Grenadiers is onderdeel van een sterk deelnemersveld.

De 23-jarige Bernal kende als titelverdediger een zeer teleurstellende Tour. De Colombiaan stond op flinke achterstand in het klassement toen hij het na zestien ritten voor gezien hield.

De concurrentie in de Waalse Pijl, de eerste najaarsklassieker op de heringedeelde wielerkalender, is hevig. Met Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Richie Porte staat de top drie van de Tour aan de start.

Van Pogacar en Roglic was al bekend dat ze zouden starten. De Slovenen en Porte verschijnen deze week in tegenstelling tot Bernal ook aan de start bij de WK wielrennen in het Italiaanse Imola.

De Waalse Pijl werd vorig jaar voor de tweede keer op rij gewonnen door Julian Alaphilippe, die namens Deceuninck-Quick-Step op de Muur van Hoei afrekende met Jakob Fuglsang van Astana.