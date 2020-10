Anna van der Breggen geldt donderdag als een van de favorieten voor het goud bij de WK-tijdrit in Imola. De Zwolse denkt dat een andere houding op haar tijdritfiets weleens het verschil kan maken.

"Het is mentaal gezien een lastig rondje. Er zitten weinig bochten in en je moet gewoon rammen", blikt Van der Breggen woensdag bij de NOS vooruit. "Je hebt een dag nodig waarbij je het idee krijgt dat je hard gaat."

Tijdens de coronapauze heeft de Europese kampioene tijdrijden, die in de afgelopen drie jaar WK-zilver pakte op de tijdrit, flink geïnvesteerd in het trainen op haar tijdritfiets. Ze verwacht dat die uren zich op het parcours in Imola zullen uitbetalen.

"Ik heb er een doel van gemaakt om meer uren te maken, zodat ik op die fiets op meerdere punten de focus kan leggen en dat kan verbeteren", vertelt ze. "Ik hoop dat dit in de houding terugkomt en ik denk dat dit zich op dit rondje gaat uitbetalen, want het is vooral een combinatie van houding en hard trappen."

Ellen van Dijk is de andere Nederlandse die donderdag aan de start van de tijdrit staat. Aanvankelijk werd Annemiek van Vleuten geselecteerd voor de chronorace, maar zij brak tijdens de Giro Rosa haar pols en moest de WK-tijdrit aan zich voorbij laten gaan.

Van Dijk werd afgelopen weekend als vervanger aangewezen. "Ik ben heel blij. Het is natuurlijk superzuur dat Annemiek niet mag meedoen. Ik weet zelf hoe dat is", zegt de Woerdense, die vorig jaar de WK miste door een valpartij in de Boels Ladies Tour.

Ellen van Dijk werd aangewezen als vervanger van Annemiek van Vleuten. (Foto: Getty Images)

'Bekkenbreuk heeft heel wat frustratie opgeleverd'

Van Dijk brak bij die val onder meer haar bekken. Hierdoor heeft de wereldkampioene tijdrijden van 2013 het lange tijd lastig gehad om weer normaal op haar tijdritfiets te kunnen trainen.

"Door die bekkenbreuk kon ik in het begin helemaal niet meer op mijn tijdritfiets rijden", laat ze weten. "Dat heeft heel wat frustratie opgeleverd. Dat was een enorm lang proces, maar richting het EK ging het gelukkig weer beter. Ik ben nog niet terug bij mijn oude houding en ik heb echt aanpassingen moeten doen, maar ik ben er bijna weer."

Desondanks kijkt Van Dijk met vertrouwen uit naar de tijdrit in Imola. "Ik vind het een heel mooi parcours. Het is lekker veel rechtdoor en lang stampen. In het laatste stuk zitten wel wat lastige heuveltjes, maar er zitten niet heel veel hoogtemeters in."

Van der Breggen gaat donderdag om 15.53 uur als voorlaatste van start. Van Dijk begint dertien minuten eerder aan de race tegen de klok.