Normaliter zijn de wereldkampioenschappen de afsluiter van het wielerseizoen, maar dit jaar staan de WK net na de Tour de France en vlak voor de Giro d'Italia gepland. In het Italiaanse Imola liggen er deze week op elk onderdeel kansen voor Nederlanders. Dit zijn de favorieten.

Tijdrit vrouwen (donderdag)

Chloé Dygert - Het was een grote verrassing toen de 23-jarige Amerikaanse de concurrentie vorig jaar te slim af was en wereldkampioen tijdrijden werd. Dit jaar behoort Dygert tot de absolute favorieten voor de eindzege. Het parcours lijkt haar goed te liggen.

Ellen van Dijk - Ze baalde als een stekker dat ze niet werd geselecteerd voor de tijdrit, maar door de afwezigheid van de geblesseerde Annemiek van Vleuten mag de 33-jarige Van Dijk alsnog haar opwachting maken. De wereldkampioene van 2013 is direct een van de favorieten voor het goud in Imola.

Anna van der Breggen - Op de WK van 2019 moest Van der Breggen genoegen nemen met een tweede plaats. Dit jaar mikt de dertigjarige Nederlandse op een gouden medaille. Trekt ze de vorm van de door haar gewonnen Giro Rosa door, dan zit dat er zeker in.

Ellen van Dijk werd in 2013 al wereldkampioen tijdrijden (Foto: Getty Images)

Tijdrit mannen (vrijdag)

Rohan Dennis - De dertigjarige Dennis werd al twee keer wereldkampioen tijdrijden en geldt ook in Imola als een van de favorieten voor de zege. De Australiër zal er in de voorbereiding op de Giro d'Italia alles aan doen om zijn titel voor de tweede keer op rij te prolongeren.

Filippo Ganna - Net als Dennis rijdt Ganna in het dagelijkse leven bij INEOS Grenadiers. De Italiaans tijdritkampioen won afgelopen maand ook de race tegen de klok in de Tirreno-Adriatico. Destijds was de 24-jarige Italiaan véél te sterk voor Dennis.

Wout van Aert - De 26-jarige Van Aert kan alles: klimmen, sprinten en dus ook tijdrijden. Het betekent dat de Belg ook in Imola tot de favorieten behoort. De krachten van de alleskunner zijn niet te onderschatten.

Stefan Küng - Als regerend Europees kampioen tijdrijden maakt Küng ook op de wereldkampioenschappen kans op de titel. In Imola is de concurrentie wel een stukje steviger. Toch kan de 26-jarige Zwitser mogelijk een gooi naar de wereldtitel doen.

Tom Dumoulin - De 29-jarige Nederlander werd in 2017 al een keer wereldkampioen tijdrijden en heeft ook in Imola zijn zinnen gezet op de eindzege. In principe is de rit op zijn lijf geschreven en in de voorlaatste etappe van de Tour liet Dumoulin nog maar eens zien in het tijdrijden tot de wereldtop te behoren.

Tom Dumoulin werd in 2017 wereldkampioen tijdrijden (Foto: Getty Images)

Wegwedstrijd vrouwen (zaterdag)

Anna van der Breggen - Waar Van der Breggen ook aan de start verschijnt; ze geldt als een van de favorieten voor de ritzege. Omdat Van Vleuten niet volledig fit is, zijn de ogen ook in Imola op de dertigjarige Nederlandse gericht.

Elisa Longo Borghini - De 28-jarige Longo Borghini heeft de pech dat vrouwen als Van Vleuten en Van der Breggen steevast sterk zijn, anders had ze vast en zeker nóg meer ritten gewonnen in haar loopbaan. In Imola rijdt de Italiaanse een thuisrit. Dat kan haar een extra impuls geven.

Katarzyna Niwiadoma - De Poolse renner geldt als een van de grootste talenten in het peloton. De 25-jarige Niwiadoma kan het de Nederlandse vrouwen best eens lastig gaan maken in Italië. Ze heeft het in zich om zelf de koers hard te maken.

Ashleigh Moolman-Pasio - De 34-jarige Moolman-Pasio kwam begin augustus nog ten val, maar is toch op tijd fit voor de WK. Lukt het de Zuid-Afrikaanse om goed voor de dag te komen, dan kan ze lang met de beste vrouwen mee.

Annemiek van Vleuten - Hoewel Van Vleuten in de Giro Rosa ongelukkig haar pols brak, lijkt ze toch aan de WK in Imola mee te kunnen doen. Het is de vraag of de brace voldoende ondersteuning biedt om met de beste vrouwen mee te kunnen. Hoe dan ook valt de 37-jarige Van Vleuten nooit te onderschatten.

Anna van der Breggen was onlangs de sterkste in de Giro Rosa. (Foto: Getty Images)

Wegwedstrijd mannen (zondag)

Wout van Aert - De 26-jarige Belg was tijdens de Tour de France misschien wel de beste renner van het peloton. Van Aert won twee sprintetappes, kon met de besten mee omhoog en werd vierde in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles. Kan hij de goede vorm meenemen naar de WK, dan is hij een van de serieuze favorieten.

Julian Alaphilippe - Alaphilippe maakte in de Tour niet zoveel indruk als vorig jaar. Desondanks won de 28-jarige Fransman toch één etappe na een indrukwekkende punch. Het parcours van de WK lijkt op zijn lijf geschreven.

Primoz Roglic - Het is de vraag of de dertigjarige Sloveen al is hersteld van de mentale klap van de Tour de France. Zelden werd een rondewinst in de Ronde van Frankrijk zó pijnlijk verloren als door Roglic tijdens de tijdrit naar La Planche des Belles Filles. Tijdens de WK gaat hij op zoek naar eerherstel.

Tadej Pogacar - Als we het over de Tour de France hebben, dan kunnen we niet om Tadej Pogacar heen. De 22-jarige Sloveen won drie truien: de gele, de witte en de bollentrui. Tijdens de aanstaande WK hoort hij ook 'gewoon' bij de sterkste renners.

Marc Hirschi - De 22-jarige Zwitser gold als een van de revelaties van de afgelopen Tour de France. Hirschi was twee keer dicht bij een ritzege, alvorens hij in de twaalfde etappe wél als eerste over de meet kwam. Het parcours in Imola lijkt hem te liggen.

Outsiders - Jakob Fuglsang, Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Michael Matthews, Michael Woods en Michal Kwiatkowski.

Wout van Aert won twee etappes in de Tour de France. (Foto: Getty Images)