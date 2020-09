Nairo Quintana heeft dinsdagavond in een uitgebreide verklaring stellig ontkend dat hij doping heeft gebruikt. Het parket van Marseille opende onlangs een vooronderzoek naar zijn team Arkéa-Samsic op verdenking van het gebruik van verboden middelen in de zondag beëindigde Tour de France.

De autoriteiten doorzochten vorige week woensdag na de zeventiende etappe hotelkamers van enkele renners van Arkéa-Samsic, onder wie kopman Quintana. Ze troffen daar volgens Franse media veel gezondheidsproducten aan, waaronder medicijnen en middelen "die als doping kunnen worden gezien".

"De Franse politie heeft die dag volkomen legale vitaminesupplementen in beslag genomen", schrijft de dertigjarige Quintana in een uitgebreide verklaring op Twitter. "Het zou kunnen dat de autoriteiten die middelen niet kennen en dat het daardoor tijd kost voordat alles is opgehelderd."

"Om twijfel te voorkomen, kan ik bevestigen dat er nooit dopingmiddelen in mijn kamer zijn gevonden. Ik heb nooit iets te verbergen gehad in mijn leven en dat is nu niet anders. Mijn hele loopbaan ben ik al een schone renner en ik heb een onberispelijk biologisch paspoort."

Nairo Quintana eindigde de Tour de France op de zeventiende plek in het algemeen klassement. (Foto: Getty Images)

'Ik heb een zuiver geweten'

Overigens werd niet alleen de naam van Quintana genoemd in de Franse media: ook zijn jongere broer Dayer Quintana en Winner Anacona zouden verdacht worden door de autoriteiten. Nairo Quintana werd maandag al verhoord door de aanklager.

"Ik heb vrijwillig alle vragen van de autoriteiten beantwoord, met een zuiver geweten. Het is noodzakelijk om te benadrukken dat de autoriteiten mij niet zien als dader en ik ben bereid om bij twijfel alles op te helderen. Ik heb nog nooit doping gebruikt en er zijn geen illegale producten gevonden door de politie."

Officier van justitie Dominique Laurens van het parket van Marseille maakte dinsdagavond bekend dat de arts en de fysiotherapeut van Arkéa-Samsic langer in hechtenis moeten blijven vanwege het vooronderzoek. Laurens liet al weten dat meerdere renners inmiddels verhoord zijn.

Quintana deed de afgelopen weken voor de zevende keer mee aan de Tour de France, maar kon niet imponeren en eindigde als zeventiende in het algemeen klassement. De Colombiaan stond in zijn loopbaan wel drie keer op het eindpodium van de Ronde van Frankrijk: hij werd tweede in 2013 en 2015 en derde in 2016.