Tom Dumoulin heeft besloten dat hij vrijdag namens Nederland aan de start staat bij het WK tijdrijden in Italië. De renner van Jumbo-Visma hield in de voorbije week nog een slag om de arm.

De 29-jarige Dumoulin zat al in de selectie van bondscoach Koos Moerenhout, maar wilde nog even afwachten hoe hij de Tour de France zou verteren. De Limburger voelt zich echter goed genoeg.

Dumoulin, die de Tour afsloot als nummer zeven van het klassement, is een van de favorieten voor het goud op de bijna 32 kilometer lange tijdrit in Imola. Jos van Emden is de andere Nederlandse troef.

Bij de wegwedstrijd van zondag is Dumoulin kopman van de Nederlandse ploeg, die verder bestaat uit Antwan Tolhoek, Pascal Eenkhoorn, Dylan van Baarle, Pieter Weening, Sam Oomen, Martijn Tusveld en Nick van der Lijke.

De WK in Imola gaat donderdag van start met de tijdrit voor vrouwen, waaraan namens Nederland Anna van der Breggen en Ellen van Dijk meedoen. Op de wegwedstrijd van zaterdag zijn alle vaste krachten aanwezig, al staat achter de naam van Annemiek van Vleuten nog een klein vraagteken.

Vorig jaar leverde de WK vijf Nederlandse medailles op bij de elite. Van Vleuten was de enige die een individuele gouden plak veroverde: ze verzekerde zich bij de wegwedstrijd van de regenboogtrui.