Annemiek van Vleuten heeft goede hoop dat ze zaterdag alsnog kan deelnemen aan de wegwedstrijd van de WK wielrennen in het Italiaanse Imola. De regerend wereldkampioen, die vrijdag werd geopereerd aan een gebroken pols, heeft dinsdag met een brace een geslaagde rit afgewerkt.

"Het ging goed, ik ben hoopvol. Volgens de artsen is het verantwoord om buiten te fietsen met een brace", zegt Van Vleuten tegen de NOS. Wielerbond KNWU meldt vrijdag een definitief besluit te nemen over haar deelname. Ze reist ook met de Nederlandse WK-ploeg naar Imola.

"Het is zo dat het staande klimmen nog niet 100 procent gaat", zegt Van Vleuten op de website van de KNWU. "En dat moet wel het geval zijn om ook daadwerkelijk het vertrek te nemen. Als ik start, dan doe ik dat met ambities en niet alleen om erbij te zijn."

Van Vleuten kwam donderdag in de laatste kilometers van de zesde etappe in de Giro Rosa ten val en brak haar pols. De 37-jarige Gelderse was op dat moment leider in het algemeen klassement van de Italiaanse rittenkoers.

Hoewel Van Vleuten na haar valpartij zei dat deelname aan de WK wielrennen van deze week een "vrijwel onmogelijk verhaal" zou worden, liet ze zich vrijdag al opereren aan de polsbreuk. Maandag kreeg ze een brace aangemeten, waardoor ze weer kan fietsen.

Van Vleuten had zich al afgemeld voor het WK tijdrijden van komende woensdag. Bondscoach Loes Gunnewijk riep Ellen van Dijk op als vervanger. Anna van der Breggen, die mede dankzij de val het eindeklassement in de Giro Rosa won, is de andere Nederlandse deelneemster aan de tijdrit.