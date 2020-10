Joop Zoetemelk is met succes geopereerd nadat hij zondag werd aangereden tijdens een fietsritje in de buurt van Parijs. Er is geen levensbedreigende schade geconstateerd bij de Tour de France-winnaar van 1980, laat zijn vrouw Dany Zoetemelk maandag aan De Telegraaf weten.

De 73-jarige Zoetemelk brak zondag beide armen en een been bij een aanrijding met een auto. De wielerlegende, die al jaren in Frankrijk woont, werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

"Joop is zondag geopereerd aan een arm en een been. Er is in ieder geval geen orgaanschade of een hoofdtrauma", aldus Dany Zoetemelk. "Hij zal nog wel een tijdje in het ziekenhuis moeten blijven, maar hij maakt het naar omstandigheden goed."

Zoetemelk is nog altijd de laatste Nederlander die de Tour de France won. In 1968 was Jan Janssen de enige andere Nederlander die de grootste wielerkoers ter wereld op zijn naam schreef.

Zondag eindigde de 107e editie van de Tour, die werd gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. De renner van UAE Team Emirates reed zijn landgenoot Primoz Roglic van Jumbo-Visma op de voorlaatste dag uit de gele trui.