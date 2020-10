Robert Gesink doet volgende week niet mee aan de wegwedstrijd van de WK wielrennen in het Italiaanse Imola. De renner van Jumbo-Visma is vermoeid uit de Tour de France gekomen en wordt vervangen door Nick van der Lijke.

De 34-jarige Gesink was de afgelopen weken een van de knechten van kopman Primoz Roglic. De Sloveen leek af te stevenen op de eindzege in de Tour, maar verloor in de tijdrit te veel tijd op concurrent Tadej Pogacar en eindigde als tweede.

Door de afmelding van Gesink bestaat de Nederlandse selectie voor de wegwedstrijd nu uit Tom Dumoulin, Antwan Tolhoek, Pascal Eenkhoorn, Dylan van Baarle, Pieter Weening, Sam Oomen, Martijn Tusveld en Van der Lijke.

Bauke Mollema zou aanvankelijk ook deel uitmaken van de selectie en zelfs een van de troeven zijn. De renner van Trek-Segafredo kwam in de Tour de France hard ten val en liep daarbij een breuk in zijn pols en zijn spaakbeen op, waardoor Dumoulin de enige kopman is.

De wegwedstrijd van de WK bij de mannen staat gepland voor 27 september. De renners moeten negen keer een ronde van 28,8 kilometer afleggen en staan meer dan 4.000 hoogtemeters te wachten.